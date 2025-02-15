شركة "آي كيو" تكذّب مزاعم تهريب الإنترنت: مشروع الترانزيت سيغيّر خريطة العراق

فنّد مصدر من داخل شركة اي كيو الاتهامات على الاتهامات الموجهة ضد الشركة حول تورّطها في تهريب سعات الإنترنت، مؤكداً أن الوثائق الرسمية تثبت بطلان هذه الادعاءات، كما شدّد المصدر على أن الشركة تنفّذ مشروعاً استثمارياً ضخماً من شأنه أن يضع في موقع استراتيجي على خريطة الإنترنت العالميةتابعوا هذا التقرير من لمعرفة التفاصيل!