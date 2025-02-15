نشرة السومرية.. مباحثات تحديث الأسطول الجوي وكشف فحوى زيارة الشيباني الى بغداد

# يبحث مع "ايرباص" تحديث الأسطول الجوي.. ويدعو شركة "بلانت" لاجراء مسوحات مناخية شاملة في# مصادر تكشف فحوى زيارة الشيباني المقررة الى .. أمن الحدود وفتح المعابر وملف الضباط ابرز مضامينها# تفتح ملف معامل الجص والتكرير.. معامل وهمية لتهريب النفط الاسود.. والاتهامات تلاحق عضواً بالنفط النيابية# اتمام الدفعة السادسة لعملية تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال.. وحماس ترد على ترامب: لا هجرة الا الى