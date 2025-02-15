خبير اتصالات: شركة IQ التزمت الشفافية.. ربطها بنجل رئيس الجمهورية "خلط للأوراق"

وأوضح في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن مشروع ترانزيت الإنترنت يعد خطوة مشابهة لمشروع طريق التنمية من حيث الفوائد الاقتصادية، إذ سيوفر إمكانيات كبيرة للعراق من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات.وحول واقع خدمة الإنترنت في العراق، أشار إلى أنها أصبحت في وضع أفضل، متوقعًا أن تنخفض الأسعار إلى النصف، مع السرعات خلال الفترة المقبلة، بفضل مشاريع استراتيجية تعمل عليها .كما تطرق إلى الجدل حول شركة IQ Networks، مؤكدًا أن الشركة التزمت بالشفافية في الإعلان عن مسؤوليها، وأن ربطها بابن رئيس الجمهورية هو “مجرد خلط للأوراق”.ولفت إلى أن يتعرض إلى هجمة خارجية بسبب مشروع ترانزيت الإنترنت، الذي سيمنح البلاد ميزة تنافسية في مجال نقل البيانات العالمية.