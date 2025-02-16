نشرة السومرية.. تعطيل متعمد لجلسات البرلمان ودعوات نيابية لاحالة مدير نفط الوسط للنزاهة

# تعطيلٌ متعمدٌ لجلساتِ مجلسِ النواب .. تغيبٌ نيابيٌ من دونِ حسابٍ وقوانينُ مؤجلة ٌ لدورةٍ مقبلة#دعواتٌ نيابية ٌ لاحالةِ مديرِ نفطِ الوسط للنزاهة..واتهاماتٌ لمعاملِ الاسفلتْ بتهريبِ النفطِ الاسود الى الخارج# سريعُ الدورة يتحولُ من "شريانٍ حيوي" الى رمزٍ للاهمالِ بسببِ الحفريات#تحذيراتٌ نيابية ٌ من استخدامِ الورقةَ الاقتصاديةَ ضد مقابلَ توطينِ اهالي في الانبارْ