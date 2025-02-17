"محذرة من احتكار الخدمات لشركة واحدة".. لجنة نيابية تحمل وزير الكهرباء اخفاقات التجهيز

وقالت امانج هركي في تصريح للسومرية نيوز، إن "العقوبات أدت إلى تأخير استيراد من تركمانستان"، محذرة "من احتكار مستقبل وخدمات المواطنين بشركة واحدة".وتابعت، انه "لغاية الان لا يوجد تجاوب من وزارة الكهرباء بشأن تعاقدات استيراد التي تعتبر نقطة جوهرية بتجهيز الكهرباء للمواطنين"، لافتة الى ان "نحمل وزير الكهرباء مسؤولية أي إخفاقات مستقبلية في قطاع الكهرباء تؤثر على خدمة المواطنين".واردفت: "اللجنة اقترحت التفاوض مع عدد من شركات عالمية بديلة لتجاوز ازمة الاعتماد على شركة واحدة في ملف استيراد الغاز".