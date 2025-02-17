نواب في العراق يعبرون عن رفضهم القاطع بتهجير أهالي غزة الى دولة أخرى!

رفض نيابي قاطع للمساعي الرامية لتهجير اهلنا في





عبر نواب عن رفضهم لاية محاولة تسعى لتهجير اهلنا في الى اية دولة، وسط تحذيرات من اعادة المخطط الساعي لنقلهم الى واستغلال الورقة الاقتصادية