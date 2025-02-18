ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. صدامات أطراف كركوك وانتشار الحمى القلاعية

- بتوجيه من القائد العام.. عليا للتحقيق في صدامات أطراف بين مزارعين كرد وقوات- مع استمرار تعطيل الجلسات.. ترجيحات بترحيل مئة وخمسين قانونا الى الدورة المقبلة، ومطالبات بحل- نفوق عشرات المواشي بفعل فيروس .. المتضررون يتحدثون عن تفشي المرض بسبب شحنة مستوردة.. ويطالبون بالتعويض- بعد انسحاب قوات الاحتلال.. الجيش اللبناني ينتشر في عشرة بلدة جنوبية.. والرئاسات تطالب باخلاء كامل الاراضي