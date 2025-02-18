نشرة السومرية.. الحمى القلاعية وصدامات كركوك ورد دعوى رئيس الجمهورية

# صدامات خلال محاولة مزارعين كرد الاستيلاء على اراض باطراف .. ولجنة حكومية تحقق بالاحداث# الاتحادية ترد دعوى ضد السوداني، وتلزم واربيل بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم# في ظل تعطيل الجلسات.. ترجيحات بترحيل مئة وخمسين قانونا الى الدورة المقبلة، ومطالبات بحل# الحمى القلاعية تفتك بمئات المواشي ببغداد وبعض المحافظات.. وتشكيل خلية ازمة للوقوف على الاسباب والتداعيات