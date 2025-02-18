نائب: حضور جلسات البرلمان من واجب رئيسه ونائبيه ورؤساء الكتل

وقال الجبوري في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة الفضائية، ان "عدم انعقاد جلسات صورة عن الديمقراطية ويعبر عن رأي الكتل واذا لم ترغب بالحضور فانها غير ملزمة بذلك، والزامية الحضور لجلسات لم تحسم بعد"، موضحا ان "الخلافات وقرب اجراء الانتخابات والمواضيع التي تريدها الكتل السياسية القت بظلالها على عدم انعقاد جلسات البرلمان".وأضاف: "الدولة لا تتجزأ والحشد احد أجهزة الرسمية والجميع ملزمون به وهو لا يمثل الشيعة فقط وانما يمثل جميع مكونات الشعب وقانون الحشد يجب ان يقر لانه مؤسسة امنية وصلت الى مليون ونصف من المنتسبين".وأشار الجبوري الى ان "قانون الحشد يجب ان يكون مناسبا او يمثل القوانين التي الأجهزة الأمنية الأخرى"، موضحا ان "الحشد ومقاتليه يجب ان يحصلوا على حقوقهم لانهم لغاية الان عقود".وبين ان "قانون التقاعد يجب ان يكون مسطرة جميع العراقيين دون تمييز وتفصيل تخص فئة دون غيرها".