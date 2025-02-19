تحويلات بملايين الدولارات وتساؤلات لم تجد اجوبة وافية‎.. فيديو

وطالبت اللجنة ان تكون هناك سيطرة على التي تحول بها هذه المبالغ، وتدقيق ما يدخل مقابلها من بضائع.وبحسب عدد من اعضاء اللجنة فان اغلب التساؤلات التي طرحت على محافظ البنك المركزي لم تجد اجابات وافية بل اقتصرت على مساعي وخطط للإصلاح تم سماعها منذ سنوات ولم تتحقق.