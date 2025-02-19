ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تمرير قانون الحشد وعجز تمويل الرواتب وتطورات الحمى القلاعية

- قانونُ الحشدْ في مهبِ المساوماتِ السياسيةْ .. نوابٌ يؤكدون : عدمُ تشريعِه يفتحُ البابَ امام للمطالبةِ بحلِه- الماليةُ تقرعُ ناقوسَ الخطر .. عجزٌ كبيرٌ بتمويلِ الرواتب .. وشريحةُ ُ الموظفين والمتقاعدين تنتظرُ تطميناتِ الحكومة- الحمى القلاعية ُ تهددُ ثروةَ البلادِ الحيوانية ,, تعليماتٌ صارمة ٌ بمنع ِ انتقالِ المواشي بين المحافظاتِ ومطالباتٌ باجراءاتٍ عاجلة- سائقو مركباتِ التكسي يتظاهرون ضد قرارِ منع ِ ترقيمِ سياراتِهم ومواطنون يطالبون بتوفير اماكنَ نظاميةٍ لوقوفِ عجلاتِهم