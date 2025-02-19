نشرة السومرية.. الغرامات المرورية تلاحق السائقين في بغداد والتوافقات السياسية تهيمن على اداء البرلمان

#التوافقات ُ السياسية ُ تهيمنُ على اداءِ البرلمانْ .. تعطيلٌ واضحٌ لملفِ الاستجواباتِ وتشريعِ القوانين#السيدُ يحثُ انصارَ التيارِ الوطني الشيعي على تحديثِ سجلِ الناخبين سواءٌ تمتْ المشاركةُ بالانتخاباتِ او المقاطعةْ#الزراعة ُ تُطمئنُ المواطنين بشأنِ الحمى القلاعية .. ونفوقُ مئاتِ المواشي في عدةِ محافظات# الغراماتُ المرورية ُ تلاحقُ السائقين في .. وقرارٌ مفاجئٌ يوقفُ ترقيمَ سياراتِ الاجرةِ المستوردة