لا يزال ملف الاستجوابات يدور في حلقة مفرغة، حيث أشار نواب إلى وجود اتفاقات سياسية بين بعض الكتل الكبيرة، مما يعيق أكثر من ثلاثة وعشرين ملفًا من الاستجوابات والأسئلة الشفوية الموجودة في ادراج الرئاسة.التفاصيل في هذا التقرير من .