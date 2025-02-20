وزارة المالية تحذر: عجز التمويل يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين

أكّدت في كتابها الموجه إلى رئاسة الحكومة، وجود عجز في تمويل الرواتب، مما يعيق إمكانية تعيين دفعة جديدة من المتعاقدين بشكل دائم في وزارة الكهرباء. هذا الوضع يثير القلق بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، خاصة مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى سبعين دولارًا.كيف يرى الاقتصاديون الوضع؟