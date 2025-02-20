ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الخطة الجديدة لبناءِ المدارسِ ودور السوداني في الارتقاء بالخدمات

*اثناءَ افتتاحِه عددا من المراكزِ التجارية.. مواطنون يثنون على دورِ رئيسِ الوزراءِ في الارتقاءِ بالخدماتِ وبناءِ الجسور*مستشارُ رئيسِ الوزراءْ يكشفُ للسومرية عن خطةٍ جديدةٍ لبناءِ المدارسِ بالاستثمارِ واشراكِ القطاعِ الخاص*غيرُ مجازةٍ وتلوثُ الهواءْ.. عملياتُ بغدادْ تغلقُ عددا من معاملِ الاسفلتِ ضمن حملةِ تفتيشٍ وتدقيقٍ شمالَ العاصمة*في إطارِ المرحلةِ الأولى من صفقةِ .. حماس تسلمُ الصليبَ الاحمرَ جثث َ اربعةِ محتجزين قتلوا بقصفٍ صهيوني