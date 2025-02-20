نشرة السومرية.. اشادة بمنجزات حكومة السوداني واكثر من عشرين ملف استجواب معطل في ادراج البرلمان

# اشادة بمنجزات حكومة .. مواطنون يثنون على ثورة الاعمار في العاصمة والنهوض بالواقع الخدمي# النفط تكشف عن عشر ملفات فساد ضد مدير .. وتؤكد: مقربون منه يديرون مفاصل الشركة# اكثر من عشرين ملف استجواب معطل في ادراج .. وعشرات القوانين مهددة بالترحيل بفعل الخلافات# نافيا مزاعم رفضه الاستضافة، رئيس هيأة الاستثمار يتحدث عن ضغوط نيابية لارجاع موظفين مفصولين ادينوا بالفساد