معاملات مركونة على رفوف منسية... عقبات أمام الموظفين المحالين على التقاعد في الديوانية

يواجه موظفو عقبات بيروقراطية وابتزازا عند إحالتهم للتقاعدِ بسبب اجتهاداتٍ شخصية لبعض موظفي الهيئة، ما يؤدي لتأخير معاملاتهم رغمَ سنوات خدمتِهم الطويلة في دوائرِ .مفاجأة بقرار رئيس الوطنية... ما هي؟ إكتشفوها في هذا التقرير من