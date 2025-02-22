ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. إشادة أممية بعمل السوداني ولبنان يستعد لمراسم التشييع

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم السبت 22 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.



- خلال مشاركته بمؤتمر .. يؤكد التزام حكومته بسياسة التوازن، وتبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات - الأممي يشيد بعمل الحكومة بتعزيز الاستقرار ومكافحة الفساد، وبارزاني يؤكد أهمية استمرار نهج الدبلوماسية الفعالة



- في ظل توقف محتمل لإمدادات .. الطاقة تحذر من صيف سيء وتنتقد ضعف إجراءات وزارة الكهرباء



- عشية تشييع نصر الله.. فرض تدابير أمنية صارمة في محيط مقر التشييع.. والسلطات تستعد لإغلاق المطار

