نشرة السومرية.. السوداني يؤكد التزام حكومته بسياسة التوازن واتهام للحزبين الحاكمين في كردستان بعرقلة الرواتب

# خلال مشاركته بمؤتمر .. يؤكد التزام حكومته بسياسة التوازن، وتبني الحوار في التعامل مع جميع التحديات# اتهام الحزبين الحاكمين بعرقلة رواتب الاقليم.. تجاهل كتب توطين الرواتب، ورفض ارسال البيانات والواردات# ضمن مشاريع البرنامج الحكومي.. مشروع ماء يبدأ اولى خطواته.. والمواطنون يأملون بانهاء ازمة امتدت لسنوات# اكتمال استعدادات مراسم تشييعِ نصر الله في لبنان، وفرض تدابير أمنية صارمة بمحيط مقر التشييع