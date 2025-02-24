التركمان يطالبون بإنصافهم في توزيع مناصب الحكومة المحلية في كركوك... وتحذير من ارتفاع التوتر!

طبيعة ُ كركوكِ الاجتماعية ُ تلقي بثقلِها على تشكيلِ الحكومةِ المحليةِ فيها اذ يطالبُ تركمانُ المحافظةِ باعتمادِ التقسيمة التي تم اعتمادُها في العامِ الفين وخمسة، في توزيعِ المناصبِ بين مكوناتِ .مراقبون في هذا الشأن يتحدثون إلى . تابعوا هذا التقرير!