ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. عرقلة رواتب كردستان ومجمع الرجاء ببغداد مهدد بالإزالة

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- خلال لقائه بوفد أممي.. يؤكد اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات



- اللجنة المالية تتهم حكومة الإقليم بعرقلة ملف الرواتب، وتؤكد رفض تزويد ببيانات الموظفين



- مجمع الرجاء في مهدد بالإزالة.. مستثمر يستحوذ على أرض المجمع.. والأهالي يناشدون لإنقاذهم



- رغم معارضة وبريطانيا.. يعتمد قرارا أمريكيا يدعو لتحقيق السلام بين وأوكرانيا

- خلال لقائه بوفد أممي.. يؤكد اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات- اللجنة المالية تتهم حكومة الإقليم بعرقلة ملف الرواتب، وتؤكد رفض تزويد ببيانات الموظفين- مجمع الرجاء في مهدد بالإزالة.. مستثمر يستحوذ على أرض المجمع.. والأهالي يناشدون لإنقاذهم- رغم معارضة وبريطانيا.. يعتمد قرارا أمريكيا يدعو لتحقيق السلام بين وأوكرانيا