نشرة السومرية.. العراق يتحرك لاستثمار الغاز المصاحب واتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# اتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب، اللجنة المالية تؤكد رفض تزويد ببيانات الموظفين



# بكلفة عالية.. نفط الوسط تحيل عقد بناء "كمب دائمي" إلى شركة تابعة لجهة حزبية.. ودعوات لفتح تحقيق بالقضية



# منطقة باب في تعاني الاهمال.. غياب الخدمات وتهالك البنى التحتية رغم الاعمار

# يتحرك لاستثمار المصاحب.. توقيع اتفاق تطوير حقول الأربعة مع برتش بتروليوم# اتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب، اللجنة المالية تؤكد رفض تزويد ببيانات الموظفين# بكلفة عالية.. نفط الوسط تحيل عقد بناء "كمب دائمي" إلى شركة تابعة لجهة حزبية.. ودعوات لفتح تحقيق بالقضية# منطقة باب في تعاني الاهمال.. غياب الخدمات وتهالك البنى التحتية رغم الاعمار