ترليون دينار مخصصة لمبادرة الطاقة الشمسية منذ 2019 دون تنفيذ بسبب أخطاء وزارة الكهرباء

في ظل الأزمة المستمرة والمتجددة في قطاع الطاقة الكهربائية، من المتوقع أن تتفاقم المشكلة بشكل أكبر بسبب أزمة الإيراني. وفي وقت يتطلع فيه إلى إيجاد بدائل فعالة، يعرقل تأخير تنفيذ مشروع نصب منظومة الطاقة الشمسية الجهود المبذولة لتوفير حلول مستدامة. ويعود السبب في ذلك إلى الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الكهرباء في إعداد الكشوفات لمبادرة البنك المركزي، التي خصص لها مبلغ ترليون دينار منذ عام 2019، لتنفيذ المشروع الحيوي.ماذا كشف أعضاء الكهرباء لكادر في هذا التقرير؟