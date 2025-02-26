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ترليون دينار مخصصة لمبادرة الطاقة الشمسية منذ 2019 دون تنفيذ بسبب أخطاء وزارة الكهرباء
خاص السومرية
ملف الكهرباء... لجنة الطاقة: "ترليون" مخصص لمنظومة الطاقة الشمسية "مجمد" بسبب اخطاء الوزارة
2025-02-26 | 04:16
2025-02-26T04:16:55+00:00
Alsumaria Tv
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ترليون دينار مخصصة لمبادرة الطاقة الشمسية منذ 2019 دون تنفيذ بسبب أخطاء وزارة الكهرباء
المصدر:
السومرية
319 شوهد
ملف الكهرباء...
لجنة
الطاقة: "ترليون" مخصص لمنظومة الطاقة الشمسية "مجمد" بسبب اخطاء الوزارة
في ظل الأزمة المستمرة والمتجددة في قطاع الطاقة الكهربائية، من المتوقع أن تتفاقم المشكلة بشكل أكبر بسبب أزمة
الغاز
الإيراني. وفي وقت يتطلع فيه
العراق
إلى إيجاد بدائل فعالة، يعرقل تأخير تنفيذ مشروع نصب منظومة الطاقة الشمسية الجهود المبذولة لتوفير حلول مستدامة. ويعود السبب في ذلك إلى الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الكهرباء في إعداد الكشوفات لمبادرة البنك المركزي، التي خصص لها مبلغ ترليون دينار منذ عام 2019، لتنفيذ المشروع الحيوي.
ماذا كشف أعضاء
لجنة
الكهرباء لكادر
السومرية
في هذا التقرير؟
المراسل
صالح الطيب
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