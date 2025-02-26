الاستثمار يصل لمنازل الفقراء... سكان مجمع الرجاء مهددون بالازالة!

يطالب اهالي مجمع الرجاء بالتدخل شخصيا بعد شراءها من قبل احد المستثمرين، ليصبحوا مهددين بالازالة وتدمير منازلهم.وقد ناشدوا لايقاف هذا الامر.إليكم ما رواه سكان المجمع لكادر في هذا التقرير!