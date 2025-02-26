تتابعون في نشرة الظهيرة.. السوداني يعلن انفتاح العراق دوليا والسومرية في حلة رمضانية جديدة

- يعلنُ انفتاحَ العراقِ اقليميا ودوليا لتوسيعِ الشراكاتِ الاقتصادية.. ويكشفُ عن المضي بخطواتِ تصديرِ نفط الاقليم- بعد التحققِ منها.. القضاءُ يؤكدُ ان مذكراتِ القبضِ الصادرةَ بحقِ والشرعْ مزورة ٌ ويحذرُ من هكذا سلوكيات- تزامنا مع توغلٍ بري.. الجيشُ الصهيوني يستهدفُ مواقعَ في دمشق وريف درعا بسلسلةِ غاراتٍ- دورة ٌ برامجية ٌ مميزة ٌ واعمالٌ درامية ضخمة.. ُ ُتطلُ على مشاهديها في شهرِ رمضان بحلةٍ جديدة