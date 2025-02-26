نشرة السومرية.. اتهامات نيابية بعرقلة تعديل قانون الانتخابات والاسواق العراقية تكتظ استعدادا لرمضان

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الأربعاء 26 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#اتهاماتٌ نيابية ٌ بشأنِ عرقلةِ تعديلِ قانونِ الانتخابات .. والمفوضية ُ تكشفُ عن القانونِ المعتمدْ



# استعدادا لشهرِ رمضان..اسواقُ تشهدُ نشاطا ملحوظا وارتفاعُ الاسعارِ يثقلُ كاهلَ المواطن



# دورة ٌ برامجية ٌ مميزة ٌ واعمالٌ درامية ٌ ضخمة .. تطلقُها السومريةُ لمشاهديها خلال شهرِ رمضان #بغدادُ تتطلعُ لاستئنافِ تصديرِ نفطِ الاقليم عبر ميناءِ جيهان وضمانِ حقوقِ مواطني#اتهاماتٌ نيابية ٌ بشأنِ عرقلةِ تعديلِ قانونِ الانتخابات .. والمفوضية ُ تكشفُ عن القانونِ المعتمدْ# استعدادا لشهرِ رمضان..اسواقُ تشهدُ نشاطا ملحوظا وارتفاعُ الاسعارِ يثقلُ كاهلَ المواطن# دورة ٌ برامجية ٌ مميزة ٌ واعمالٌ درامية ٌ ضخمة .. تطلقُها السومريةُ لمشاهديها خلال شهرِ رمضان