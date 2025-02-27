ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. زيارة السوداني للمثنى والمنفذ الحدودي والمنطقة الحرة مع السعودية

*السوداني يطلق العمل بمشاريع استراتيجية في محافظة المثنى.. ويعيد افتتاح عدد من المشاريع المتلكئة*لتعزيز الموارد الاقتصادية.. يعتزم استحداث منفذ حدودي ومنطقة حرة مع عبر*الديوانية تعاني من تبعات فساد مشاريع المدارس الجاهزة.. اوضاع مأساوية يعيشها بانتظار الحلول