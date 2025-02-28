نشرة السومرية.. البرلمان يحول جلساته الى المساء ومرضى الثلاسيميا يعانون في البصرة

#الوقفُ والمجمعُ الفقهي يعلنانِ السبتَ أولَّ أيامِ رمضان ..والسيدُ يحددُ الاحدَ غرةَ الشهرِ الفضيلْ#بعد اخفاقِه نهارا.. البرلمانُ ينعقدُ مساءً خلالَ رمضان ومطالباتٌ بالزامِ النوابِ بالحضورِ#مرضى الثلاسيميا في البصرةِ يشكون من غيابِ الرعايةِ الصحيةِ وتكاليفِ العلاجِ الباهظة