كما اعتاد العراقيون على مفاجآت الفساد والتلاعب في مؤسسات ولا سيما في الملف النفطي، اعتادوا أيضًا على أن تخرج الشرارة الأولى لهذه الملفات اما عن طريق هيئة أو النيابية أو تسريب وثائق من داخل المؤسسة ذاتها، لكن ما كُشف مؤخرًا عن ما يجري في حقل نفط شرق بغداد، كان بكتاب غير واضح صادر من دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، ما يخلق اسئلة استغراب واستفهام في الوقت ذاته، حول علاقة الضمان الاجتماعي بشبهات تتعلق بشركة تعمل لصالح .لكن للفساد والإفساد خطط مبتكرة للتلاعب، والابتكار المتجدد لاختلاس الاموال والرشى والاعمال المشبوهة والتربح غير الشرعي، حتمًا سيقود إلى سياقات جديدة ودخول دوائر وجهات عديدة في دائرة المسؤولية واضطرارها للعب دور الرقيب، خصوصًا مع انعدام الوقاية المسبقة من الفساد في العراق، وغالبًا ما يكون التعامل مع الفساد هو المعالجة اللاحقة لا الوقاية المسبقة.كتاب صادر من دائرة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، موجه الى شركة نفط الوسط، طالبت فيه بعدم صرف اية مستحقات مالية الى شركة الهرم الدولي للمقاولات، وتنفيذ المادة 21 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لسنة 2023، فضلا عن قرار مجلس الوزراء 164 لسنة 2015، فعلى ما يبدو أن شركة نفط الوسط، اتخذت اجراءات معينة في التعاقد مع الشركة المذكورة دون مراعاة القانون وكذلك قرار سابق لمجلس الوزراء، ما اضطر دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لتذكير شركة نفط الوسط.تنص المادة 21 من قانون التقاعد والضمان، على إلزام صاحب العمل مثل شركة نفط الوسط، ان تبلغ دائرة الضمان باسم المقاول او المتعهد وعنوانه وطبيعة عمله الذي تعاقدت معه الشركة قبل بدء عمله بـ7 ايام على الاقل، ويكون المتعهد بدفع الضمان عن موظفيه، كما يلزم القانون الدوائر المالية في بالامتناع عن صرف اي استحقاق لصاحب عمل او متعهد او مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من دائرة الضمان.