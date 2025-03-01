ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. حملة لضبط أسعار السوق وخلافات تعديل قانون الانتخابات

- مع بداية شهر رمضان.. حملات رقابة اقتصادية تستهدف الاسواق لضبط الاسعار والتأكد من صلاحية المنتجات- تعديل يصطدم بخلافات ابرزها عدد الدوائر، والكتل الكبيرة متهمة بوضع تعديلات تخدم مصالحها- توتر ومشادة حادة داخل المكتب البيضاوي بين وزيلينسكي تنتهي بطرد الرئيس الاوكراني من البيت الابيض