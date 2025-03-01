نشرة السومرية.. مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور ودعوات لإيجاد بدائل الغاز الإيراني

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم السبت 1 آذار 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# وثائق تظهر مخالفات بعقد فحص بدوائر المرور.. الشركات المنفذة لا تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة



# دعوات لايجاد بدائل للغاز الايراني لتلافي ازمة كهرباء خانقة.. ومطالبات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة

# يناقش مع حكومة تطوير مناطق أطراف العاصمة.. ويوجه بالالتزام بتوقيتات انجاز المشاريع الحيوية# وثائق تظهر مخالفات بعقد فحص بدوائر المرور.. الشركات المنفذة لا تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة# دعوات لايجاد بدائل للغاز الايراني لتلافي ازمة كهرباء خانقة.. ومطالبات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة