ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. خطة كهرباء الصيف ومعاناة المواطنين بدوائر المرور

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الأحد 2 آذار 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- يتابع الإجراءات المتخذة بشأن خطة كهرباء الصيف المقبل، ويرعى مبادرة لدعم الشباب



- اجراءات دوائر المرور تثير امتعاض المراجعين.. رسوم مرتفعة ورشى وتأخر متعمد بإنجاز المعاملات



- نتنياهو يوقف ادخال المساعدات الى .. وترامب يشترط اعتذارا علنيا من للصفح عنه

- يتابع الإجراءات المتخذة بشأن خطة كهرباء الصيف المقبل، ويرعى مبادرة لدعم الشباب- اجراءات دوائر المرور تثير امتعاض المراجعين.. رسوم مرتفعة ورشى وتأخر متعمد بإنجاز المعاملات- نتنياهو يوقف ادخال المساعدات الى .. وترامب يشترط اعتذارا علنيا من للصفح عنه