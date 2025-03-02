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ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. خطة كهرباء الصيف ومعاناة المواطنين بدوائر المرور
خاص السومرية
2025-03-02 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
840 شوهد
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الأحد 2 آذار 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.
-
السوداني
يتابع الإجراءات المتخذة بشأن خطة كهرباء الصيف المقبل، ويرعى مبادرة لدعم الشباب
- اجراءات دوائر المرور تثير امتعاض المراجعين.. رسوم مرتفعة ورشى وتأخر متعمد بإنجاز المعاملات
- نتنياهو يوقف ادخال المساعدات الى
غزة
.. وترامب يشترط اعتذارا علنيا من
زيلينسكي
للصفح عنه
>>
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