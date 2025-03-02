تعدبل قانون الانتخابات العراقي: مصالح سياسية أم إصلاحات ضرورية؟

أفاد نواب بوجود مناقشات لتعديل قانون الانتخابات، إلا أنّ هذه المناقشات تشهد حول عدد الدوائر ونظام احتساب الأصوات. في الوقت نفسه، أكد نواب مستقلون أنّ هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية تصبّ في مصلحة الكتل الكبيرة.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!