نشرة السومرية.. اجراءات حكومية لتحسين الكهرباء خلال رمضان وخطة اعمار غزة امام القمة العربية

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم السبت 2 آذار 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• بعد نزع ِ سلاح ِ حزب ِ العمال.. زوالُ المبرراتِ باستمرارِ التواجدِ التركي ومطالباتٌ نيابية ٌ بتدخل حكومي



• خطة ٌ لاعادةِ اعمارِ غزةْ على طاولةِ القمةِ العربيةِ الطارئةْ.. والكيانُ الصهيوني يمنعُ دخولَ المساعداتِ الى القطاعْ

• اجراءاتٌ حكومية ٌ لتحسينِ الكهرباءْ خلال رمضان.. وزيادةُ الحصةِ الوقوديةِ للمولداتِ الاهلية• بعد نزع ِ سلاح ِ حزب ِ العمال.. زوالُ المبرراتِ باستمرارِ التواجدِ التركي ومطالباتٌ نيابية ٌ بتدخل حكومي• خطة ٌ لاعادةِ اعمارِ غزةْ على طاولةِ القمةِ العربيةِ الطارئةْ.. والكيانُ الصهيوني يمنعُ دخولَ المساعداتِ الى القطاعْ