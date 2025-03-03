ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. مشاريع الطاقة المتجددة واستمرار تعطيل البرلمان

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الأثنين 3 آذار 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.







- استمرار تعطيل جلسات بفعل خلافات الكتل.. وترجيحات بترحيل مهمة الى الدورة التشريعية المقبلة



- حريق كبير يلتهم سوق البالة في .. خسائر فادحة يتكبدها اصحاب المحال.. واصابع الاتهام تشير لجهات استثمارية - يوجه بالتحول نحو مشاريع .. ويوعز بالبدء بالقصر الحكومي كأول الأبنية الموفرة للطاقة- استمرار تعطيل جلسات بفعل خلافات الكتل.. وترجيحات بترحيل مهمة الى الدورة التشريعية المقبلة- حريق كبير يلتهم سوق البالة في .. خسائر فادحة يتكبدها اصحاب المحال.. واصابع الاتهام تشير لجهات استثمارية

