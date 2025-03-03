بنشرة السومرية.. مطالبات بأبعاد تركيا عن الشمال وتعطيل البرلمان وزوال الحي الصناعي بالنجف

# بعد انتهاء مسببات وجودها.. مطالبات بأبعاد القوات عن مناطق شمال .. ودعوات للضغط بالورقة الاقتصادية# استمرار تعطيل جلسات بفعل خلافات الكتل.. وترجيحات بترحيل مهمة الى الدورة التشريعية المقبلة# في .. الحي الصناعي مهدد بالزوال بعد منحه لمستثمر.. وسوق البالة يصبح رمادا بحريق وصف بالمفتعل