النوري: الهيمنة الايرانية في العراق وهم ولم تؤثر بالقرار السياسي

وقال النوري، في حديثه لبرنامج ( من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية،ان "التغيير في سوريا مقلق على العملية السياسية، وحصر السلاح بيد امر متفق عليه من قبل الجميع".واضاف، ان "المقاومة لا تخضع لرأي الحكومة وتتواجد بتواجد القوات الاجنبية"، مشيرا الى ان "بناء العلاقات مع دول الخارج من صلاحيات الحكومة العراقية وليس الاحزاب واقتصادنا بيد امريكا ويستطيعون التاثير على الوضع الامني".وتابع ان "الاطار التنسيقي هو من جاء برئيس الوزراء واي نجاح يحققه او فشل يقع فيه فعليه تحمل المسؤولية معه".ولفت الى ان "الهيمنة الايرانية في وهم ولم تؤثر بالقرار السياسي"، مردفاً ان "الايرانيين ليس لديهم غير التمثيل الدبلوماسي ولا يوجد لهم جندي او قاعدة العسكرية في ولم تفرض اي مصلحة لها".واوضح ان "الشركات الايرانية الاقل عملاً في قياساً بالدول الاخرى"، مختتماً بان "المالكي لم يبلغني في اي يوم بالهجوم على جهة معينة".