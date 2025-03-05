غلاء كبير في أسعار اللحوم والخضراوات... وسط غياب الرقابة من المعنيين!

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان، حيث بلغت نحو ثلاثة وعشرين ألف دينار للكيلو الواحد، كما رافق ذلك ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات. ورغم قدوم الشهر الفضيل، فإن لم يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث اقتصر الشراء على الاحتياجات اليومية فقط. وفيما يخص أسباب هذا الارتفاع، أشار الباعة إلى عدة عوامل، أبرزها استغلال غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية، ما يسمح للتجار برفع الأسعار مع زيادة الطلب.مواطنون وتجار يتحدثون عن معاناتهم مع غلاء الأسعار. إليكم هذا التقرير من السومرية!