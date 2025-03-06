البرلمان العراقي في حالة جمود.. غياب الجلسات يثير التساؤلات!

لا يزال غموض غياب جلسات مستمرًا، حتى أنّ النواب أنفسهم أكدوا عدم معرفتهم بأسباب عدم انعقادها. في حين يرى أن السبب يعود إلى اعتقاد رئاسة بأن دورها يقتصر فقط على القوانين الجدلية.التفاصيل فيهذا التقرير من السومرية!