مع اقتراب الانتخابات العراقية.. شخصيات سياسية تعود إلى الواجهة!‎

تشهدُ الساحة السياسية في حراكًا ملحوظًا مع اقتراب الانتخابات، حيث يعود عددٌ من السياسيين إلى الواجهة بينهم رئيس الوزراءِ السابق الكاظمي، الذي عاد إلى البلاد مؤخرًا، وسط جدل واسع حول اتهاماتٍ وُجهت له بسرقةِ .فهل يُعاد انتاج النخب الفاشلة؟