ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. أزمة الكهرباء المرتقبة والبرلمان يلتئم السبت

- بعد تعطيل تجاوز الشهر.. يلتئم السبت بجدول من ست فقرات ابرزها تقرير الحفاظ على املاك- مع قرب توقف امدادات .. مهدد بفقدان نحو نصف الطاقة الانتاجية للكهرباء.. ومطالبات بايجاد بدائل- مجلس يشخص مخالفة قانونية بقرار اعفاء رئيس هيأة الاستثمار.. ويصف اجراء العيداني بالتعسفي