مع توقف امدادات الغاز الايراني.. البصرة مهددة بانقطاع الكهرباء!

يتوقع ان تفقد محطات انتاج الكهرباء اربعين بالمائة من طاقتها اذا ما تم ايقاف الايراني في ظل عدم ايجاد البديل للغاز الايراني الذي سيحول صيف هذا العام الى مشكلة متفاقمة في محافظة .خبراء معنيون في هذا الشأن يكشفون عبر عن المشاكل المرتقبة التي يمكن أن تواجه ويطلبون بإيجاد بدائل! تابعوا هذا التقرير!