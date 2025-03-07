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إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!
خاص السومرية
حمايات المسؤولين... ارتال المسؤولين ترهق الميزانية وتهدر المليارات..ومطالبات بانهاء هذه الظاهرة
2025-03-07 | 07:54
2025-03-07T07:54:19+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!
المصدر:
السومرية
1,440 شوهد
حمايات المسؤولين... ارتال المسؤولين ترهق الميزانية وتهدر المليارات..ومطالبات بانهاء هذه الظاهرة
ملايين الدولارات لا تزال تنفق على أرتال المسؤولين والحماياتِ الامنيةِ حيث لا يزالُ هذا المسلسلُ مستمرا داخل شوارعِ بغدادْ، رغم دعواتِ الحكومةِ وتحركاتِ الجهاتِ المسؤولةِ لتقليصِ اعدادِها، التي باتت ترهقُ الميزانيةَ وتهدرُ المليارات.
خبراء أمنيون واقتصاديون يتحدثون للسومرية في هذا المجال! تابعوا هذا التقرير!
المراسل
علي أحمد
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