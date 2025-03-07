إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!

ملايين الدولارات لا تزال تنفق على أرتال المسؤولين والحماياتِ الامنيةِ حيث لا يزالُ هذا المسلسلُ مستمرا داخل شوارعِ بغدادْ، رغم دعواتِ الحكومةِ وتحركاتِ الجهاتِ المسؤولةِ لتقليصِ اعدادِها، التي باتت ترهقُ الميزانيةَ وتهدرُ المليارات.خبراء أمنيون واقتصاديون يتحدثون للسومرية في هذا المجال! تابعوا هذا التقرير!