الملا: القوى السياسية انشغلت بالصراع على السلطة بدلًا من بناء الدولة

وقال الملا في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "القوى السياسية في انشغلت بالصراع على السلطة بدلًا من العمل على بناء الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النهج أدى إلى إضعاف مؤسسات وترسيخ المحاصصة".وفيما يتعلق بشكل النظام السياسي، قال الملا إن "النظام الديكتاتوري ليس سيئًا بالضرورة إذا توافرت فيه ضمانات تحمي حقوق المواطنين، معتبرًا أن غياب هذه الضمانات هو ما يجعل أي نظام عرضة للفشل".كما انتقد السياسة الخارجية للعراق، واصفًا تعامل مع دمشق بأنه “طائفي بامتياز”.أما بشأن التوجهات الأمريكية، فقد أشار الملا إلى أن المطالبات الأمريكية الأخيرة تأتي في سياق استكمال مشروع إنهاء محور المقاومة.