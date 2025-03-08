مقايضة سياسية جديدة: حلّ هيئة المساءلة والعدالة مقابل قانون تقاعد الحشد

يبدو أنّ مبدأ "السلة الواحدة" في تمرير القوانين لن يغادر السياسي، مع الحديث عن وجود تحركات من قبل بعض الكتل للمطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة مقابل التصويت على قانون تقاعد الحشد.ماذا كشف بعض النواب للسومرية؟