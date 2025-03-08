هل تنجح التحركات الجديدة في البرلمان العراقي بتمرير قانون النفط والغاز؟

تتجدد الدعوات لإقرار قانون النفط والغاز، الذي ظل عالقًا في لسنوات بسبب الخلافات السياسية. ويتطلب تمرير هذا توافقًا بين الكتل السياسية لحل النزاعات حول الثروات الطبيعية، وتأتي هذه الدعوات وسط تحركات جديدة لتحقيق اتفاق بين حكومتي المركز والإقليم.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية؟