وقع في 2024 مع الشركة الأوكرانية التي اتضح فيما بعد انها شركة صغيرة ليست لها اعمال مماثلة خارج بلادها، وكان ينص على ان يتم انتاج 100 مقمق يوميًا من الحقل في العام الأول، الا ان العام انتهى دون أي انتاج إضافي باستثناء الإنتاج البسيط الذي يشهده الحقل بجهود وطنية، في حين ينص على رفع الإنتاج الى 400 مقمق يوميًا بغضون 4 سنوات.وبالرغم من الحاجة المتزايدة للغاز حيث يسابق الزمن للوصول الى الاكتفاء، لمعالجة نقص الإيراني والضغط الأمريكي على ضرورة ان يرفع انتاجه من والتخلص من الإيراني، لكن تعاقدات واختيارات شركة وتوقيعها مع شركات صغيرة وغير قادرة على تنفيذ المشاريع، تجعل السباق العراقي "مكبّل" بفشل السياسات النفطية التي تعكسها شركة في واحدة من ابرز العقود المهمة في والمتمثل بمشروع حقل عكاز للغاز الحر.يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش، للسومرية نيوز إن "هناك تدخلات واقتصاديات في مسألة جولات التراخيص والتعاقدات بشركة وهذا موجود بشكل عام في العراق".وأشار الى ان "الشركة الاوكرانية التي احيل اليها مشروع حقل عكاز الغازي اعترضنا عليها منذ البداية، فيما يتعلق بوجودها كشركة حقيقية وما اذا كانت مؤهلة او تمتلك اعمالا مماثلة ام لا، لكن وزارة النفط اكدت انه ليس لديها خيار اخر لأنها الشركة الوحيدة التي قدمت عروضها على هذا الحقل".وأوضح أن "الوزارة اخذت ضمانات على الشركة، لكن الشركة حتى الان لم تعطي الضمانات"، مبينا ان "شركة ذاهبة باتجاه انهاء ".يتضح من التصريح أن ممارسات شركة بين التعاقد مع شركة غير مؤهلة ثم الذهاب لانهاء معها، يعكس مدى "التماهل" مع المشاريع الوطنية الكبيرة وتأخير مسيرة نحو الاكتفاء من الغاز، او يمكن وصف ما يحدث بأنه "تماهل في الوقت والمصير"، فبينما يسابق الزمن في استثمار يتسبب سوء القراءة والتقدير من شركة على تأخير الخطوات المتسارعة من خلال التعاقد مع شركة تسببت بتأخير استثمار الحقل لعام كامل، ثم الذهاب لالغاء معها، مع تساؤلات عما اذا كان الغاء مع الشركة يتضمن دفع تعويضات مثبتة على معها.ويبين عضو لجنة النفط، ان "هناك تلكؤا واضحا في استثمار سواء كان حر او مصاحب وتتحمله كل الحكومات المتعاقبة "، مشيرا الى انه "في كل التعاقدات هناك جهات تسيطر على العقود ولا تبرم العقود الا بموافقة اشخاص متنفذين ولذلك تحدث اعاقة وعرقلة لكثير من المشاريع ، ولابد من ان تكون هناك ارادة حقيقية في للوقوف بوجه هذا الفساد وهذه الارادة غير متوفرة ".وينص على انتاج 400 مقمق من الحر يوميًا وهو ما يكفي لسد 35% من الإيراني الذي يستورده العراق، لكن عدم الحرص يبدو أنه اخر عاما كاملا عن خطواته نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة.وتطرح تساؤلات وشكوك عما اذا كان توقيع مع الشركة هذه ثم الغاء معها، امر مقصود من البداية، حيث يعمد بعض المسؤولون الى الاتفاق مع شركات غير مؤهلة، ثم تقوم بالمطاولة والتلكؤ لحين فسخ معها، ثم تأخذ تعويضات، ليكون هذا هو الربح دون ان تنفق دولارا واحدا او ان تبذل جهدا او اعمالا في المشروع، ليأخذ المسؤول بعدها حصته من التعويضات التي ستحصل عليه الشركة من خزينة الدولة.