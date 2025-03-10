بوساطة عراقية.. الاعرجي: سنشهد مصالحة لامريكا وايران خلال الشهرين المقبلين

وقال الاعرجي في حديثه لبرنامج (من الاخير)، ان "احداث الساحل السوري جعلت المنطقة تعيد التفكير تجاه سوريا"، مشيراً الى انه "علينا الاثبات للعالم كله ليس فقط لامريكا عدم تابعية لايران".واضاف انه "لا توجد عقوبات على اي شخصية سياسية عراقية من قبل ترامب"، مبينا ان "وفداً من زار والتقى برئيس الوزراء بعد تنصيب ترامب".وتابع، ان "هناك شركات بريطانية وقعت بـ26 مليار دولار عقوداً في واذا كانت هناك عقوبات علينا لماذا هذه التعاقدات"، مردفا انه "بعد شهرين قد تكون هناك مفاجأة وصلح بين امريكا وايران والسوداني هو من يقود الوساطة".ولفت الى ان "امريكا رافضة للتغيير الذي حصل في ولولا مصالح اسرائيل لتدخلت، لان اضعاف ليس من مصلحتها".واوضح، ان "مسألة حل الفصائل عراقية ولن نقبل بأي املاءات خارجية و ليس من حق الفصائل التفكير بدلاً عن الدولة".واشار الى ان " الاطار وصل الى قناعة ان مناقشة قضية الفصائل شأن داخلي، والفصائل لا تقبض اي اموال من الحكومة العراقية ولم تاخذ مقاولات لشركاتها بالقوة".واستطرد بالقول: "السيد يبحث عن استقلالية والتيار الصدري وبيانه الاول عن كان منسجماً مع خطاب الدولة".واردف ان "الصدريين ليس لديهم مشكلة مع السوداني وقد يتحالفون معه بعد الانتخابات لعزل الاطار وسيكونون بيضة القبان في المعادلة السياسية القادمة وهم من سيحددون القادم".واكمل، ان "بعض السياسيين السنة بينوا عداءهم للشيعة بعد سقوط بشار الاسد"، موضحاً ان "الكلام عن الانفصال الشيعي ردة فعل على تصريحات السنة".ونوه بان "هناك جهة تاجرت باختطاف تسوركوف والسوداني يرفض ان تكون هنالك صفقة"، لافتا الى ان "العفو العام صدره سماسرة في مجلس النواب والقضاء قد يستبدل كلمة تسوية بكلمة جدولة".