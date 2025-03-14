بعد "تسريح مجاني لأسرى لبنان".. إلى أي "طريق مسدود" وصلت قضية المختطفة الإسرائيلية في العراق؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متظاهرون يقتحمون "برج ترامب" احتجاجا على اعتقال فلسطيني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد "تسريح مجاني لأسرى لبنان".. إلى أي "طريق مسدود" وصلت قضية المختطفة الإسرائيلية في العراق؟

خاص السومرية

2025-03-14 | 03:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد &quot;تسريح مجاني لأسرى لبنان&quot;.. إلى أي &quot;طريق مسدود&quot; وصلت قضية المختطفة الإسرائيلية في العراق؟
1,317 شوهد

السومرية نيوز

يبدو أن قضية المختطفة الإسرائيلية الروسية، ايليزابيث تسوركوف، والتي اختطفت في العراق في مارس/اذار 2023، وصلت الى مكان معقد اكثر، وفقا لــ3 مؤشرات، من بينها معلومات عن ابلاغ العراق واشنطن، بان المختطفة يبدو انها تم نقلها الى ايران ولا تعلم عنها شيئًا.


منذ تسلم فريق ترامب إدارة الولايات المتحدة والبيت الأبيض، جرت الكثير من التطورات والضغوطات الامريكية على العراق لغرض المساهمة في اطلاق سراح تسوركوف، والتي يعتقد انها مختطفة من قبل فصيل مسلح في العراق، لكن التصريحات العراقية كانت في الغالب تتحدث عن معلومتين ان "تسوركوف على قيد الحياة وهي موجودة داخل العراق"، وفقط، دون معرفة او توصل لمكانها.

قالت السلطات العراقية مرارا انها تعمل على التفاوض للتوصل الى مكان تسوركوف، وهو بحد ذاته عملية تعد "نقطة ضعف"، فاذا كانت السلطات العراقية توصلت الى المختطفين بالفعل ولاتزال تفاوض ولم تقوم بعملية عسكرية لاخراجها، فهذه نقطة ضعف قد تعتبرها الإدارة الامريكية "وتواطؤ"، دون الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية التي تضطر الحكومة العراقية للتعامل بها مع الفصائل التي باتت جزءا رئيسيا من المنظومة الشعبية والسياسية.

وفي حالة الاحتمال الثاني، أي ان الحكومة فاتحت الفصائل ونفت جميع الفصائل مسؤوليتها عن اختطاف تسوركوف، فهذا يعني خطورة اكبر، حيث لن تستطيع الحكومة العراقية التوصل الى اية معلومة في حال نفت الفصائل مسؤوليتها، فمع من ستقوم بالتفاوض؟

زاد مبعوث ترامب لشؤون الرهائن ضغطه المتزايد على العراق بشأن ضرورة العمل على تحرير تسوركوف، وبينما كانت تغريدته الأولى تحمل شيئا من التهديد، الا ان تغريدته قبل أيام التي اكد من خلالها "التحدث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونقل وعوده بالعمل على تحريرها"، كانت اقل حدة نسبيًا.

في الاثناء، كشفت تقارير عن ان مبعوث ترامب كان قد زار بغداد أساسا بزيارة غير معلنة واجتمع مع السوداني لهذا الشأن، فيما كشفت تقارير أخرى ان اجتماعا عراقيا أمريكيا تم في السعودية قبل أيام، للتفاوض والتباحث بشأن كيفية تحرير تسوركوف، مشيرة الى ان الخاطفين طلبوا فدية تبلغ 500 مليون دولار، وتم تخفيضها الى 200 مليون دولار اثناء التفاوض، فضلا عن اطلاق سراح عدد من الاسرى اللبنانين لدى الجانب الإسرائيلي.

لكن التقارير اكدت ان واشنطن عارضت هذه الصفقة ووجهت بانهاء المحادثات، وطالبت بالافراج عن تسوركوف دون قيد او شرط، ليقود هذا الفشل في التفاوض الى تكليف جهاز الامن الوطني العراقي للعمل والتعاون مع "قوة صديقة" لضمان اطلاق سراح تسوركوف.

بعد ذلك، خرجت تقارير تشير الى ان العراق ابلغ الجانب الأمريكي ان تسوركوف يبدو انها تم نقلها الى ايران وغير موجودة في العراق، وهي محاولة على ما يبدو لرمي كرة التفاوض بشأنها في ايران.

وما يزيد الامر تعقيدا، ان الأشخاص الاسرى اللبنانيين الذين تمت المطالبة باطلاق سراحهم مقابل تحرير تسوركوف، يبدو انه تم اطلاق سراحهم اساسًا يوم امس "كبادرة حسن نية" بين الكيان والحكومة اللبنانية، من بينهم ضابط بحرية في الجيش اللبنانية، يقال انه مرتبط بحزب الله.

ومن غير المعروف ما اذا كان اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين دون اية صفقة مقابلة، هي محاولة إسرائيلية مسبقة لعدم جعل هناك شيء من الممكن ان تطالب به الجهات الخاطفة لتسوركوف، كما قد تكون رسالة مسبقة لاجهاض الصفقة، ليتحول الافراج عن تسوركوف بطريقتين اما الافراج غير المشروط وبلا مقابل، او بـ"عملية عسكرية"، قد تنفذها القوات العراقية بطريقة مشتركة مع قوات أخرى قد تكون أمريكية.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

تسوركوف

العراق وايران

امريكا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
Play
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
من الأخير
Play
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
Play
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
Play
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
بال 90
Play
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
Play
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
Play
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
Play
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
Play
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
زار رمضان
Play
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
Play
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
Play
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
من الأخير
Play
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
Play
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
Play
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
بال 90
Play
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
Play
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
Play
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
Play
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
Play
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
زار رمضان
Play
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
Play
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
اخترنا لك
لم تسجل الا بـ"تعليق الرحلات بسبب الحرب".. انخفاض رحلات مطار بغداد لأدنى مستوى منذ عامين
04:41 | 2025-03-14
بين تراجع الزهرة وعطارد: مرحلة فلكية حرجة ومصير الابراج على المحك!
01:00 | 2025-03-14
وزير العدل لـ السومرية: العفو العام دخل حيز التنفيذ وشمل 100 محكوم حتى الآن
17:56 | 2025-03-13
الإنارة في بغداد: من مشروع خدمي إلى أزمة هدر وحوادث مرورية
06:30 | 2025-03-13
المطلك: الطبقة السياسية غير قادرة على تحقيق الاستقرار في العراق والحشد بحاجة إلى معالجة
18:13 | 2025-03-12
ارتفاع اسعار اللحوم والدجاج في النجف... أين الاجهزة الرقابية؟
09:06 | 2025-03-12
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.