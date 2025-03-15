مزارعو البصرة يعترضون على قرار استيراد الطماطم ويطالبون بحماية إنتاجهم المحلي

نظم عدد من مزارعي وقفة احتجاجية للاعتراض على قرار السماح باستيراد عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الطماطم، التي تُنتج بكميات كبيرة في مزارع المحافظة. وأعرب المزارعون عن قلقهم البالغ من أن هذا القرار قد يسبب أضراراً كبيرة للقطاع الزراعي المحلي، ويهدد بتدهور أوضاعهم الاقتصادية.مزارعون يروون للسومرية سبب اعتراضهم في هذا التقرير!